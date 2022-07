Lettura, luce per la mente: doppio sconto al Prime Day

La lettura è luce per la mente, ma la lampada pieghevole Devaso è anche una carezza per gli occhi. Si tratta di una lampada ormai nota e iconica per ciò che rappresenta e per l’importante impatto estetico, fortemente distintiva e peraltro molto utile anche in termini pratici. Sembra in tutto e per tutto un libro, infatti, ma è in realtà qualcosa di diverso.

Se occorre tornare a segnalare questa lampada, è per il doppio sconto che ha subito in queste ore di Prime Day (in scadenza alle ore 18 di questa sera). Allo sconto del 21% del Prime Day, infatti, si somma lo sconto del 20% del coupon ed un terzo del prezzo va dunque in fumo in questa doppia morsa di tagli. La peculiarità di questo modello sta nel fatto che è possibile anche cambiare la gradazione del colore, trasformando così la lampada in un oggetto di design vero in grado di creare specifiche atmosfere.

Per poterne approfittare è sufficiente affrettarsi e, prima di procedere con l’acquisto, cliccare sul coupon disponibile.

“La copertina del libro“, spiega la scheda, “è in pelle e il motivo retrò degli alci aggiunge un senso di mistero alla letteratura e all’arte, presenta isolanti termici e antistrappo, resistenti all’acqua e con elevata trasmissione della luce“. Una idea curiosa e simpatica per un regalo, da acquistare entro oggi per approfittare del prezzo e da donare quando sarà poi il momento.

