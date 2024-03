Levapelucchi Philips: il SEGRETO che riporta in vita i tuoi vestiti

Ti bastano 9,99 euro, grazie allo sconto del 50% su Amazon, per acquistare l’utilissimo Levapelucchi Philips: un vero e proprio rasoio elettrico per vestiti che elimina i pelucchi e ti permette di averli praticamente come nuovi. Acquistali adesso e scopri come può esserti immensamente utile in tante situazioni.

Levapelucchi Philips: salva così i tuoi vecchi vestiti

Il levapelucchi Philips è studiato per aiutarti a rimuovere velocemente e facilmente pelucchi e pallini dai tuoi vecchi vestiti e coperte in modo da restituirgli un aspetto e una sensazione tattile praticamente pari al nuovo.

L’accessorio è dotato di una testina di rasatura ampia e veloce che lavora con precisione ed efficacia, dandoti modo di svolgere il lavoro con pochi passaggi. La testina è dotata di 3 fori adatti a diverse dimensioni, garantendoti una performance rapida e efficiente su qualsiasi tessuto.

L‘altezza regolabile della lama ti permette di utilizzare il rasoio e il levapelucchi su tessuti delicati senza il rischio di danneggiarli. Il contenitore removibile facilita lo svuotamento, mentre la spazzola per la pulizia inclusa mantiene le lame libere da lanugine e detriti.

Il set include anche una delicata protezione in tessuto per evitare danni accidentali durante l’uso. Con due batterie Philips AA incluse, potrai utilizzare gli accessori per lo stiro Levapelucchi immediatamente dopo l’apertura della confezione.

Approfitta dello sconto e acquistalo adesso a soli 9,99 euro.