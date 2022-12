Lexar, chiavetta 64 GB: idea regalo per Natale

Tanto spazio per l’archiviazione e il backup dei file, la garanzia di un marchio leader nel mercato dello storage e un design studiato nei minimi dettagli: oggi la pendrive USB da 64 GB della linea Lexar JumpDrive si trova in forte sconto su Amazon, con disponibilità immediata e consegna in un paio di giorni. A fondo articolo ti spieghiamo come trasformarla in un regalo di Natale originale ed economico.

Pendrive in sconto: Lexar JumpDrive da 64 GB

Protetta da un involucro in lega di zinco e con anello utile per agganciarla al portachiavi, assicura la piena compatibilità con tutti i dispositivi dotati di una porta Type-A (quella tradizionale rettangolare). Per tutti gli altri dettagli puoi consultare la descrizione completa del prodotto.

In questo momento, la pendrive USB da 64 GB della serie Lexar JumpDrive è acquistabile su Amazon al prezzo di soli 6,92 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita per gli abbonati Prime.

Hai mai pensato a una pendrive USB come regalo di Natale? La puoi personalizzare, riempiendola con le immagini o con video dedicati a chi la troverà sotto l’albero. In questo caso, se la ordini subito entro un paio di giorni sarà a casa tua e avrai tutto il tempo per farlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.