Lexar High-Endurance: microSD pensate per i video

Non tutte le microSD sono uguali: lo sa bene Lexar, che annuncia oggi l’arrivo della nuova gamma microSDHC/microSDXC UHS-I battezzata High-Endurance. Il nome scelto è già di per sé piuttosto esplicativo per comprendere quale sia il suo principale punto di forza e, di conseguenza, la destinazione d’uso, ovvero il monitoraggio e la registrazione video, operazioni che per definizione richiedono affidabilità e durata nel tempo per far fronte alla continua scrittura e riscrittura dei dati.

Da 32 a 128 GB: le nuove microSD Lexar High-Endurance

Con capacità da 32 a 128 GB, stando a quanto si legge nel comunicato stampa giunto in redazione sono progettate per consentire fino a 12.000 ore in modalità recording, con cicli ripetuti. Tendono dunque la mano a coloro che cercano memorie da destinare a dispositivi come le telecamere di sicurezza, attive 24/7 e sempre pronte a catturare filmati e immagini non appena rilevato un movimento.

Adatte agli ambienti outdoor, possono contare sulla resistenza a fattori ambientali e non come umidità e sbalzi termici (da -25° C a 85° C, fino a -40° C in fase di trasporto o inattività), agli urti accidentali, alle vibrazioni e all’esposizione ai raggi X. Inoltre, la certificazione IPX7 testimonia la loro natura waterproof (fino a 30 minuti in acqua, a una profondità di un metro).

A questo si aggiunge la certificazione in Classe 10, U3 con rating V30 per le versioni da 64 GB e 128 (in versione da 32 GB, le certificazioni sono U1 e V10), così da supportare le acquisizioni a risoluzione Full HD o 4K. La velocità di lettura arriva a 100 MB/s, quella di lettura a 45 MB/s per il taglio da 128 GB, a 35 MB/s e 30 MB/s rispettivamente per quelli da 64 GB e 32 GB.

Infine, per quanto riguarda i prezzi, Lexar propone le nuove schede High-Endurance a partire da 13,90 euro.

