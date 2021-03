Lexar, in sconto la chiavetta con lettore di impronte

Tra le offerte di primavera di Amazon c’è una chiavetta USB che può rivelarsi molto interessante in tanti contesti. Si tratta della Lexar JumpDrive Fingerprint F35, la quale ha una peculiarità unica rispetto a tutte le altre: un lettore di impronte digitali che consente di mettere al sicuro le informazioni conservate.

Lexar JumpDrive Fingerprint F35

Se i documenti da conservare sono particolarmente preziosi, o se si è in pieno smart working e si debbono trasportare tra casa e ufficio documenti riservati, è questa una soluzione che può andare incontro al rischio di smarrire la chiavetta o di farla cadere nelle mani sbagliate. Il modello in questione è scontato in queste ore del 13%: 128GB sono disponibili al medesimo prezzo della chiavetta da 64GB, con un prezzo finale pari a 54 euro.

Si tratta di una chiavetta con velocità di lettura pari a 150MB al secondo, in grado di conservare fino a 10 impronte digitali (per autorizzare più persone all’utilizzo della medesima chiavetta) e sfrutta la crittografia AES a 256 bit per tutelare le informazioni conservate. Il riconoscimento dell’impronta avviene in meno di 1 secondo, dunque non costituisce ostacolo alla lavorazione dei file.