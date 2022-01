Lexar, la microSD da 128 GB oggi al PREZZO MINIMO

Tantissimo spazio per lo storage in pochi millimetri, grande velocità (fino a 100 MB/s in lettura) e tutta l'affidabilità offerta da un marchio leader del mercato: oggi la microSD da 128 GB di Lexar è proposta su Amazon al prezzo minimo storico. Costa davvero poco e ci puoi mettere tutto ciò che vuoi, dai documenti alle foto, dai video in 4K alla musica, così da portare i contenuti sempre con te.

128 GB in formato microSD: l'affare targato Lexar

Come si legge nella scheda del prodotto, è pienamente compatibile con tutti i dispositivi dotati di uno slot microSDXC ovvero smartphone, tablet, laptop, computer desktop, lettori multimediali, set-top box, fotocamere, videocamere, action cam e molti altri ancora. È progettata nei Quality Labs di Lexar per resistere a temperature ambientali estreme, urti accidentali, vibrazioni e persino ai raggi X.

In dotazione anche l'adattatore SD così da estendere ulteriormente il supporto, consentendone la lettura e scrittura su ancora più device. Gli altri dettagli nella descrizione completa.

In questo momento c'è la possibilità di acquistare la microSD da 128 GB di Lexar al prezzo finale di soli 17,84 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio per gli abbonati Prime: se la compri ora, la potrai usare già domani.