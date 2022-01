Digitale terrestre: decoder completo ed economico

Scegliendo di acquistare eSTAR T2 618 si dà nuova vita al proprio televisore, assicurandosi la ricezione di tutti i canali del nuovo digitale terrestre: si tratta di un decoder DVB-T2 multifunzione ed economico, reso ancora più conveniente dal forte sconto su Amazon proposto oggi.

eSTAR T2 618, decoder DVB-T2 economico per digitale terrestre

Sono queste le principali caratteristiche offerte: pieno supporto alla risoluzione 1080p e alle tecnologia di trasmissione dei canali più recenti, porta USB con possibilità di riprodurre contenuti multimediali, slot Ethernet, uscite video HDMI e SCART. In dotazione il telecomando visibile nell'immagine qui sotto, con tasti grandi e semplice da utilizzare. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa nella scheda prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il decoder eSTAR T2 618 al prezzo finale di soli 22,99 euro, approfittando dello sconto Amazon oltre che della disponibilità immediata. C'è anche la spedizione gratuita a domicilio in un giorno per gli abbonati Prime.