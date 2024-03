Lexar MicroSD 256GB: BOMBA a 28€ con la Festa Offerte Primavera Amazon

Abbatti ogni confine nel mondo dell’archiviazione digitale grazie alla Lexar MicroSD da 256GB. Oltre ad avere tanto storage a disposizione, è perfettamente compatibile con tantissimi dispositivi. Acquistala ora a soli 28,49 euro, invece di 31,99 euro.

Si tratta di una promozione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Un vero e proprio affare che non puoi assolutamente farti scappare dalle mani. Addirittura, se sei un abbonato a Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Lexar MicroSD: con 256GB di storage sei un re

Scegli come soluzione alle tue esigenze di storage la Lexar MicroSD da 256GB. Pensa, grazie alla sua tecnologia pazzesca, la velocità di scrittura raggiunge i 90 MB/s mentre quella di lettura raggiunge i 160 MB/s. Questo è sinonimo di trasferimento dati e utilizzo super fluido e reattivo.

Inoltre, la sua struttura è stata realizzata per resistere a condizioni impervie come umidità, temperature estreme e pioggia. In dotazione trovi il praticissimo Adattatore SD per renderla ancora più compatibile. In Classe A2 assicura avvio e gestione di app rapido.

Acquistala adesso a soli 28,49 euro, invece di 31,99 euro. Sfrutta questi giorni di Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per acquistare a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

