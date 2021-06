Lexar NM700, la SSD professionale da 512 GB in offerta

Chi è alle prese con l'upgrade hardware del proprio computer o ne sta assemblando uno nuovo può prendere in considerazione l'ottima offerta proposta oggi da Amazon che consente di acquistare l'unità Lexar NM700, una SSD professionale da 512 GB, approfittando del 38% di sconto sul prezzo di listino.

La SSD professionale da 512 GB di Lexar a un ottimo prezzo

Un'unità di tipo M.2 2280 che si interfaccia tramite standard PCIe NVMe raggiungendo una velocità di 3.500 Mbps durante la fase di lettura e di 2.000 Mbps in scrittura. Il design è studiato in modo da garantire la resistenza a urti e vibrazioni. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

In queste ore la SSD professionale da 512 GB della linea Lexar NM700 è acquistabile al prezzo di soli 69,20 euro grazie all'offerta proposta oggi da Amazon. La consegna è immediata e gratuita, curata direttamente dallo store senza passare da intermediari.