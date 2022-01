Lexar: pendrive 128 GB (USB 3) a PREZZO STRACCIATO

Quanto costa una pendrive USB 3.0 da 128 GB rapida, resistente e di qualità? Poco, anzi pochissimo, se approfitti subito dell'offerta che propone quella del marchio Lexar in forte sconto su Amazon. Il brand è una garanzia assoluta quando si tratta di dispositivi per lo storage.

La pendrive USB 3.0 di Lexar da 128 GB in forte sconto

Appartenente alla linea JumpDrive, arriva alla velocità di 100 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura (e 30 MB/s in scrittura) così da ridurre al minimo le attese. Pienamente compatibile con tutti i sistemi operativi e con tutti i device dotati di uno slot tradizionale, può essere utilizzata per archiviare documenti, contenuti multimediali e qualsiasi altra tipologia di file. Tutti gli altri dettagli nella descrizione del prodotto.

Nulla è stato lasciato al caso in termini di design, con un robusto involucro in lega di zinco e il gancio per tenerla ancorata al portachiavi. Le dimensioni sono pari a 40,3×12,2×4,6 millimetri, il peso si attesta a 5,3 grammi. Se hai bisogno di conoscere altro, consulta la scheda completa.

In questo momento Amazon propone la pendrive USB 3.0 da 128 GB della linea Lexar JumpDrive al prezzo finale di soli 16,99 euro invece di 26,59 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita per gli abbonati Prime.