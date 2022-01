Teclast X16, il tablet a un PREZZACCIO (sconto+coupon)

Non è un tablet come tutti gli altri: Teclast X16 ha dalla sua alcune caratteristiche che lo rendono particolarmente interessante, ancor di più oggi che è proposto con un doppio sconto su Amazon. Alla riduzione di prezzo di 60 euro applicata in automatico si aggiunge un coupon da 42 euro da attivare manualmente.

11,6 pollici e W10 10 per Teclast X16: tablet in doppio sconto

Dotato di un ampio display Full HD da 11,6 pollici, può tornare utile per l'intrattenimento multimediale così come per gestire comunicazioni e documenti. È basato sul sistema operativo Windows 10 e nel comparto hardware trovano posto processore Intel con GPU dedicata, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, WiFi dual band, Bluetooth, fotocamere da 5 e 2 megapixel, porte USB 3.0 e una batteria capiente. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda completa del prodotto.

Il design è inoltre pensato in modo da poterlo mantenere inclinato durante l'utilizzo, grazie al supporto estraibile presente nella parte posteriore. Oggi hai la possibilità di acquistare il tablet Teclast X16 al prezzo finale di soli 297,99 euro invece di 399,99 euro come da listino, approfittando dell'offerta sconto+coupon proposta da Amazon, con disponibilità immediata e spedizione a domicilio gratuita.

Volendo è possibile acquistare separatamente anche la tastiera che lo trasforma in un piccolo laptop ideale per la produttività in movimento: il risultato nell'immagine qui sopra.