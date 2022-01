Realme Pad: a questo prezzo non puoi non acquistarlo

Se sei alla ricerca di un tablet che possa soddisfatti al 101% non puoi non mettere le tue mani su questo perfetto modello fornito da Realme che è appena uscito sul mercato e sta facendo letteralmente faville. Grazie al codice sconto che ottieni attivando tutto stesso il coupon su Amazon, hai l'occasione di portartelo a casa con una spesa di appena €239. Io se fossi in te non mi farei scappare questa occasione perché è veramente ottima.

Ti informo, inoltre, che il tempo per completare l'acquisto sta pian piano scadendo, quindi se sei interessato non aspettare troppo. Con le spedizioni Prime, poi, lo ricevi in uno o due giorni senza alcun costo aggiuntivo.

Realme Pad: il tablet che volevi

Il tablet Realme Pad è veramente eccezionale. Già dalla sua estetica puoi notare come la casa produttrice abbia messo tutta la cura necessaria per rendere questo prodotto un vero gioiellino infatti puoi fare affidamento su un design moderno e ultraslim che ti permette di portartelo ovunque tu vada senza mai preoccuparti che possa occupare troppo spazio.

Ti mette a disposizione un perfetto display da 10,4 pollici con elevata risoluzione e grazie alla quale ti puoi godere i contenuti in streaming e i video così come le applicazioni documenti senza mai dover strizzare gli occhi. Per rendere l'esperienza ancora più eccezionale, il processore Mediatek Helio ti supporta in ogni tuo gesto grazie anche alla presenza di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria che però, se vuoi, puoi spendere fino al massimo di un terabyte grazie una semplicissima micro SD.

Sappi che poi non mancano all'appello una fotocamera esterna e una fotocamera frontale da 8 megapixel per divertirti come meglio credi e una portentosa batteria da 7100 mAh che dura ore ore senza mai lasciarti a secco fuori casa. Non ti preoccupare, perché se mai dovesse succedere, grazie alla ricarica rapida da 18 W tornare sul pezzo non può che essere questione di minuti.

Acquista subito il tuo Realme Pad su Amazon a soli €239 attivando il coupon.