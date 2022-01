Mini PC Stick (Intel, 6/128GB) a PREZZO STRACCIATO

E se ti dicessimo che il prossimo computer lo potrai tenere in tasca e portare sempre con te? Ciò che devi fare è scegliere un Mini PC Stick come quello del marchio NiPoGi, proposto oggi al prezzo minimo storico su Amazon. Ha tutto ciò che serve per gestire le operazioni base della produttività come l'editing dei documenti e la posta elettronica, ma anche per la navigazione e l'intrattenimento multimediale.

Prezzo minimo storico per questo Mini PC Stick

Con sistema operativo Windows 10 Pro preinstallato, è sufficiente connetterlo alla porta HDMI di un monitor o di un televisore ed è pronto. Queste le più importanti specifiche tecniche integrate: processore Intel Celeron J5125, GPU Intel UHD Graphics 600, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per l'archiviazione dei dati, supporto all'output video in 4K, due porte USB 3.0, WiFi dual band, Bluetooth 4.2 e slot Ethernet per chi preferisce la connessione cablata. Il peso? Solo 150 grammi. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla descrizione completa del prodotto.

Inclusi nella confezione un cavo prolunga HDMI, l'alimentatore e il manuale utente. Oggi hai la possibilità di acquistare il Mini PC Stick di NiPoGi al prezzo di soli 169,91 euro invece di 239,90 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon.