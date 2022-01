PC all-in-one Lenovo al PREZZO MINIMO STORICO (-150€)

Disponibile in questo momento al minimo storico, Lenovo IdeaCentre AIO 3 è un PC all-in-one dalle ottime prestazioni e dal design ricercato ideale per chi desidera allestire una postazione desktop da dedicare a produttività, studio o navigazione: lo puoi acquistare approfittando dello sconto di ben 150 euro sul prezzo di listino proposto da Amazon.

Lenovo IdeaCentre AIO 3 al prezzo minimo storico

Tra i punti di forza spiccano il processore Intel Core i5-1135G7 di ultima generazione affiancato da 8 GB di RAM e SSD PCIe NVMe (M.2 2280) da 512 GB per l'archiviazione dei dati. Tutto è racchiuso dietro al monitor Full HD da 23,8 pollici. In dotazione anche mouse e tastiera (con cavo USB), la webcam con microfono integrato per riunioni o videochiamate e i vari moduli necessari per la connettività, dal WiFi al Bluetooth, passando per una miriade di porte e slot. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi nella descrizione completa del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10, con aggiornamento gratuito a Windows 11. Oggi hai la possibilità di acquistare questo computer all-in-one di Lenovo al prezzo finale di 749 euro invece di 899 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon.