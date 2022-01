Il laptop Teclast F7 Plus 2 a PREZZO STRACCIATO

Design elegante e comparto hardware adatto sia alla produttività sia alla didattica per Teclast F7 Plus 2, protagonista oggi di un'offerta lampo su Amazon con un forte sconto che porta il laptop al suo prezzo minimo storico. Gli interessati non perdano tempo: rimarrà attiva solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.

Laptop in SUPER OFFERTA: Teclast F7 Plus 2

Diamo uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche più importanti per capire meglio quali siano le potenzialità del dispositivo: schermo da 14,1 pollici con pannello IPS e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore quad core Intel Celeron N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 256 GB per l'archiviazione dei dati, slot microSD, tastiera retroilluminata, grande touchpad, WiFi dual band, Bluetooth 4.2, porte USB 3.0 e Type-C, uscita video mini-HDMI, jack audio e autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa del prodotto.

Il laptop Teclast F7 Plus 2 è pronto per ricevere l'aggiornamento gratuito al sistema operativo Windows 11. Oggi può essere tuo al prezzo finale di soli 319,99 euro invece di 399,99 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita: tutto ciò che devi fare è approfittare dell'offerta lampo Amazon valida per poche ore.

Le recensioni di chi ha già avuto modo di acquistare e mettere alla prova questo computer portatile lo promuovono con un voto complessivo pari a oltre 4 stelle su 5. Tra i punti di forza anche il design: è leggero e le cornici che circondano il display sono ridotte al minimo, garantendo così un'ottimizzazione degli spazi.