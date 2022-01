Un COUPON Amazon per il potente Mini PC di Beelink

Piccolo, ma non per questo poco potente: Beelink SER 3 è un Mini PC che nulla ha da invidiare ai computer desktop ben più ingombranti e costosi. Oggi è proposto con un coupon sconto su Amazon che lo rende particolarmente appetibile per chi sta allestendo la sua nuova postazione alla scrivania da destinare a lavoro, studio, intrattenimento o gaming. Gli interessati non perdano tempo, ne sono rimasti pochi.

Beelink SER 3: cosa offre il Mini PC in sconto

Per capire quali siano le potenzialità del dispositivo è sufficiente dare uno sguardo alle sue specifiche tecniche e caratteristiche più importanti: processore AMD Ryzen 7 3750H, GPU Radeon Vega 10, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD NVMe da 256 GB per l'archiviazione dei dati, WiFi, Bluetooth, slot Ethernet, quattro porte USB 3.0 Type-A e una USB-C, doppia uscita HDMI per le configurazioni multi-monitor con supporto alla risoluzione 4K@60 Hz e jack audio da 3,5 mm. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato sul Mini PC è Windows 10 Pro, ma l'acquirente ha la possibilità di scaricare e installare fin da subito l'aggiornamento gratuito al nuovo Windows 11: non serve alcuna spesa aggiuntiva, è tutto incluso con il coupon promozionale di 34 euro proposto oggi.

Oggi hai la possibilità di acquistare Beelink SER 3 al prezzo finale di 485euro coupon sconto su Amazon, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un giorno.