Decoder DVB-T2 in formato Mini Stick: COUPON Amazon

Se il tuo televisore ha qualche anno alle spalle, ma funziona ancora bene, non devi cambiarlo: ti basta un decoder DVB-T2 per ricevere tutti i programmi del nuovo digitale terrestre. Oggi ti segnaliamo il modello in formato Mini Stick proposto con un coupon sconto su Amazon.

Il decoder per il digitale terrestre è Mini Stick

Compatibile con tutte le tecnologie e i sistemi di ultima generazione, garantisce il pieno supporto all'alta risoluzione (Full HD) e all'occorrenza può funzionare anche come registratore dei programmi o lettore multimediale per riprodurre i contenuti (video, immagini e audio) salvati su una pendrive o disco fisso collegato alla porta USB. Tra le altre caratteristiche degne di nota il Dolby Audio. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa del prodotto.

Nell'immagine qui sotto quanto incluso nella confezione: oltre al decoder ci sono il telecomando 2-in-1, il ricevitore IR, un cavo HDMI, uno USB per l'alimentazione e il manuale utente.

Oggi hai la possibilità di acquistare questo prodotto al prezzo finale di 27,99 euro invece di 32,99 euro, approfittando del coupon sconto Amazon, con disponibilità immediata e spedizione gratuita per gli abbonati Prime. Chi sceglie di comprarne due unità ha diritto a un ulteriore -10%.