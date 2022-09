LG annuncia due notebook Ultra PC da 16 e 17 pollici

LG ha annunciato due nuovi notebook della serie Ultra PC. I modelli 17U70Q e 16U70Q hanno uno schermo da 17 e 16 pollici, integrano processori Intel e AMD, e supportano la funzionalità Glance by Mirametrix. Le caratteristiche sono leggermente inferiori a quelle dei famosi Gram, ma i prezzi sono più accessibili. Entrambi sono già disponibili negli Stati Uniti. Non è noto se e quando arriveranno in Italia.

Nuovi LG Ultra PC: specifiche e prezzi

Il notebook LG Ultra PC (17U70Q) ha uno schermo IPS da 17 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel) e trattamento anti-riflesso. La dotazione hardware comprende il processore Intel Core i7-1260P, 16 GB di RAM DDR5, SSD PCIe 4.0 da 512 GB e scheda video NVIDIA Geforce RTX 3050 con 4 GB di memoria GDDR6.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e Gigabit Ethernet. Sono inoltre presenti quattro porte USB (una Type-C e tre Type-A), slot microSD, altoparlanti stereo, webcam HD, jack audio, uscita HDMI, tastiera retroilluminata, lettore di impronte digitale e batteria da 80 Wh.

Il notebook LG Ultra PC (16U70Q) ha uno schermo IPS da 16 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1200 pixel) e trattamento anti-riflesso. La dotazione hardware comprende il processore AMD Ryzen 7 5825U, 16 GB di RAM LPDDR4 e SSD PCIe da 1 TB. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e Gigabit Ethernet. Sono inoltre presenti tre porte USB (una Type-C e due Type-A), slot microSD, altoparlanti stereo, webcam HD, jack audio, uscita HDMI e batteria da 63 Wh.

Entrambi i notebook garantiscono sicurezza e privacy con la funzionalità Glance by Mirametrix. Lo schermo viene automaticamente bloccato quando l’utente si allontana. Viene inoltre sfocato se un’altra persona si avvicina alle spalle. I prezzi base sono 1.599 dollari (17 pollici) e 999 dollari (16 pollici).