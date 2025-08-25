LG Gallery+ trasforma la TV in una galleria d'arte interattiva

Non è più solo uno schermo: è una tela, una finestra sull’arte, un riflesso del tuo stile. Con LG Gallery+, il televisore si reinventa come elemento decorativo, capace di arricchire l’ambiente con immagini suggestive, musica evocativa e un tocco di intelligenza artificiale.

LG Gallery+ trasforma la TV in una galleria d’arte

Disponibile sui modelli LG 2025, Gallery+ è molto più di un semplice sfondo. Trasforma lo schermo in una galleria digitale capace di dare carattere agli spazi abitativi. La TV così diventa parte integrante dell’arredamento.

La collezione di LG Gallery+ è incredibilmente ampia. Conta più di 4.000 immagini selezionate, che vanno da capolavori dell’arte classica alle fotografie contemporanee. Ci sono anche scene di film famosi e persino scorci tratti da videogiochi.

Per costruire questa raccolta, LG ha collaborato con partner prestigiosi come la National Gallery di Londra e Ubisoft, per creare un mix visivo che può adattarsi a ogni gusto e a ogni momento della giornata.

Arte e musica si fondono per creare emozioni

Gallery+ non si limita a mostrare immagini. Permette di abbinarle a brani musicali per creare un’atmosfera su misura. Ci si vuole rilassare con un paesaggio naturale e una melodia ambient? Oppure si preferisce un tocco di energia con un’opera astratta e un ritmo elettronico? Tutto è possibile.

E per aggiungere un tocco personale, si può sincronizzare il servizio con Google Foto e trasformare lo schermo in un album dinamico dei propri ricordi.

L’intelligenza artificiale entra in scena

Una delle novità più interessanti, è l’integrazione con Gemini. Basta descrivere ciò che si vuole vedere, e l’assistente di Google genera un’opera d’arte su misura. Inoltre, grazie alla funzione AI Brightness Control, il televisore regola automaticamente luminosità e nitidezza in base alla luce della stanza per garantire sempre una resa visiva ottimale.

Disponibilità

LG Gallery+ sarà disponibile in versione “light” gratuita in oltre 150 paesi, mentre la versione completa, con contenuti premium e funzioni avanzate, richiede un abbonamento mensile tramite webOS Pay. Attualmente è attiva in 23 paesi, tra cui Corea del Sud, Stati Uniti e gran parte dell’Europa, ma LG ha già annunciato l’espansione del servizio anche ai modelli precedenti tramite il programma webOS Re:New.