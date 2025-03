LG gram 14 al minimo: notebook AI da 1,1 Kg con Intel Core Ultra

Pronto per sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale, LG gram 14 è al suo prezzo minimo storico su Amazon, per la Festa delle Offerte di Primavera. Il supporto nativo all’AI non è l’unico punto di forza del notebook, che può vantare anche un design ricercato, elegante e talmente ottimizzato da arrivare a ridurre il peso a 1,1 Kg, nonostante la presenza della certificazione per MIL-STD-810H. Non lasciarti sfuggire il forte sconto di oggi.

Il notebook LG gram 14 in sconto al minimo storico

Integra un display da 14 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel e rivestimento antiriflesso, il processore Intel Core Ultra 5 125H con NPU (Neural Processing Unit), 16 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione. A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi e Bluetooth, gli altoparlanti con tecnologia Dolby Atmos per un suono avvolgente, la webcam Full HD con microfono, le porte USB-A e USB-C, uscita HDMI, il jack audio e la batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale per ricevere tutti gli aggiornamenti e le nuove funzionalità da Microsoft. Scopri di più nella descrizione completa.

Lo puoi acquistare al prezzo di 749 euro, il minimo storico da quando è in vendita. Il notebook LG gram 14 è venduto e spedito da Amazon con la consegna gratis entro domani se lo ordini adesso.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: hai tempo fino al 31 marzo per partecipare alla Festa delle Offerte di Primavera e scoprire migliaia di promozioni su ogni categoria. L’e-commerce ti proponen sconti su dispositivi tecnologici, prodotti per la casa, articoli e molto altro ancora. Sfoglia il catalogo delle offerte e trova quelle più adatte a te.