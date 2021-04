Presentati a inizio gennaio in occasione dell’evento CES 2021, i nuovi laptop della gamma LG Gram fanno il loro debutto in Italia a partire da questa settimana. Tre le incarnazioni disponibili, differenziate per diagonale dello schermo (in ogni caso l’aspect ratio è 16:10) e per caratteristiche a livello di comparto hardware e design.

LG porta i nuovi Gram 14, Gram 16 e Gram 17 in Italia

Il più piccolo da 14 pollici rimane sotto il chilogrammo di peso, il più grande da 17 pollici è di fatto un desktop replacement, mentre nel mezzo si trova quello da 16 pollici. Tutti condividono la dotazione di processori Intel Core di undicesima generazione con GPU Intel Iris Xe e certificazione Intel EVO. Lato software, il sistema operativo fornito in dotazione è Windows 10 nelle versioni Home o Pro a seconda della configurazione scelta.

Per quanto riguarda le colorazioni, per tutti i modelli sono previste Obsidian Black e Quartz Silver, mentre per quella da 16 pollici c’è anche la possibilità di optare per la Snow White.

I prezzi proposti dallo store ufficiale partono da 1.399 euro per LG Gram 14, da 1.499 euro per LG Gram 16 e da 1.599 euro per LG Gram 17. Chiudiamo con un riepilogo delle più importanti specifiche tecniche di ogni modello.