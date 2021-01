Quando mancano ormai pochi giorni all’inizio di CES 2021, quest’anno organizzato in formato 100% digitale, ecco le prime anticipazioni: presentata in via ufficiale la nuova linea LG Gram che porterà sul mercato laptop caratterizzati da una cura estrema al design in modo da ridurre al minimo ingombro, peso e bordi intorno allo schermo. Sono cinque in totale i modelli annunciati, due dei quali destinati alla categoria 2-in-1.

LG Gram: cinque nuovi laptop a CES 2021

Quello da 16 pollici era già stato oggetto di un comunicato a metà dicembre. Riportiamo di seguito le parole di Jang Ik-hwan, Senior Vice President e capo dell’unità IT Business per LG Electronics, che sottolinea la presenza di display 16:10.

Sinonimo di portabilità senza precedenti e di prestazioni premium, il brand LG Gram porta l’offerta di laptop ultraleggeri ad un livello superiore. Grazie a un design più elegante e raffinato e un display in formato 16:10, i nuovi LG gram offrono agli utenti la possibilità di godere di una migliore produttività e di esperienze di visualizzazione più coinvolgenti ovunque essi vadano.

Nell’immagine qui sopra il più grande della serie, 17Z90P. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti dei modelli presentati, tutti come già scritto con schermo caratterizzato dall’aspect ratio 16:10, processori Intel Core di undicesima generazione (Tiger Lake), GPU Intel Iris Xe Graphics o Intel UHD Graphics, 8/16 GB di RAM LPDDR4x, due SSD M.2 NVMe per lo storage, tastiera retroilluminata, due slot USB Type-C con Thunderbolt 4, due porte USB 3.2, uscita video HDMI, lettore microSD, jack audio da 3,5 mm, lettore di impronte digitali, certificazione US MIL-STD 810G, DTS X Ultra e modulo WiFi 6.

LG Gram 17 (17Z90P) : display da 17 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel) e pannello IPS (DCI-P3 99%), batteria da 80 Wh, dimensioni 380,2×260,1×17,8 millimetri, peso 1.350 grammi, colorazioni White, Silver o Black.

: display da 17 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel) e pannello IPS (DCI-P3 99%), batteria da 80 Wh, dimensioni 380,2×260,1×17,8 millimetri, peso 1.350 grammi, colorazioni White, Silver o Black. LG Gram 16 (16Z90P) : display da 16 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel) e pannello IPS (DCI-P3 99%), batteria da 80 Wh, dimensioni 355,9×243,4×16,8 millimetri, peso 1.199 grammi, colorazioni White, Silver o Black.

: display da 16 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel) e pannello IPS (DCI-P3 99%), batteria da 80 Wh, dimensioni 355,9×243,4×16,8 millimetri, peso 1.199 grammi, colorazioni White, Silver o Black. LG Gram 14 (14Z90P) : display da 14 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1200 pixel) e pannello IPS (DCI-P3 99%), batteria da 72 Wh, dimensioni 313,4×215,2×16,8 millimetri, peso 999 grammi, colorazioni White, Silver o Black.

: display da 14 pollici con risoluzione WUXGA (1920×1200 pixel) e pannello IPS (DCI-P3 99%), batteria da 72 Wh, dimensioni 313,4×215,2×16,8 millimetri, peso 999 grammi, colorazioni White, Silver o Black. LG Gram 16 2-in-1 (16T90P) : display da 16 pollici touchscreen con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel), pannello IPS (DCI-P3 99%), Gorilla Glass 6 e Stylus Pen (Wacom AES 2.0), batteria da 80 Wh, dimensioni 356,6×248,3×16,9 millimetri, peso 1.480 grammi, colorazioni Silver, Black o Green.

: display da 16 pollici touchscreen con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel), pannello IPS (DCI-P3 99%), Gorilla Glass 6 e Stylus Pen (Wacom AES 2.0), batteria da 80 Wh, dimensioni 356,6×248,3×16,9 millimetri, peso 1.480 grammi, colorazioni Silver, Black o Green. LG Gram 14 2-in-1 (14T90P): display da 14 pollici touchscreen con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel), pannello IPS (DCI-P3 99%), Gorilla Glass 6 e Stylus Pen (Wacom AES 2.0), batteria da 72 Wh, dimensioni 314×219,5×16,7 millimetri, peso 1.250 grammi, colorazioni Silver, Black o Green.

I prezzi non sono stati annunciati: per quelli bisognerà attendere il CES 2021 della prossima settimana.