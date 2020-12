Nuovi LG Gram 2021: il 16 pollici pesa appena 1,19Kg

Arriva l’annuncio ufficiale dei nuovi LG Gram 2021, il modello da 16″ ha un peso da record, solo 1.19 Kg.

Il nuovo ultrabook di LG si chiama Gram 16, con una display da 16 pollici inedito per questa serie di prodotti, che va ad aggiungersi alle versioni da 15 e 17 pollici. Il nuovo 16″ sostituisce di fatto il vecchio 15.6″, che non viene aggiornato per il 2021.

LG Gram 2021, eccolo

Le caratteristiche tecniche non lasciano spazio a molti compromessi, con l’implementazione dei nuovi processori Intel Core i3, i5 e i7 di 11a generazione, RAM fino a 16GB e SSD M.2 NVME ad alte prestazioni. Il comparto grafico è invece affidato alle nuove GPU integrate Iris Xe di Intel, che dovrebbero garantire prestazioni ben superiori alle precedenti versioni.

La variante da 16 pollici del nuovo LG Gram 2021 sembrerebbe la più interessante, il display è un IPS da 16 pollici in risoluzione WQXGA 2560×1600 e rapporto di forma 16:10. Si tratta di un upgrade rispetto al display FullHD 1080p equipaggiato dalla precedenti versione da 15.6 pollici. Ottima dotazione di porte input/output con 2 Thunderbolt 4, 2 USB 3.1, un uscita HDMI e un vano micro-SD.

Tra le novità segnaliamo anche il nuovo trackpad, che viene ingrandito del 55% rispetto ai modelli precedenti.

LG Gram 16 pesa appena 1.19Kg, un valore che è valso ad LG il premio come 16 pollici più leggero in commercio. La società ha dichiarato che nonostante un peso così ridotto, non dovrebbero esserci ripercussioni sull’autonomia del laptop.

La nuova serie LG Gram arriverà in Europa nei prossimi mesi, ma non abbiamo ancora conferme o date ufficiali per l’arrivo sul mercato italiano.