LG Gram da 14 pollici, il Prime Day continua (-399€)

Certi prodotti è come se avessero ignorato il fatto che il Prime Day sia finito: ne è un esempio LG Gram 14Z90P, notebook da 14 pollici che dal 22 giugno ad oggi non ha ancora aggiornato il proprio prezzo ed è rimasto fisso ai minimi storici toccati durante i due giorni di offerte dell'evento Amazon.

1099,99 euro contro i 1499 euro tradizionali: ben 399,01 euro di sconto su un modello con 8GB di RAM, Intel Core i5, SSD da 512GB e display 16:10 con definizione 1920×1200. Lo chassis è in lega di magnesio e Nano Carbon (solo 999 grammi in tutto), mentre il sistema operativo è Windows 10 Pro. La batteria garantisce ben 18,5 ore di autonomia, un livello di tremenda utilità soprattutto per utilità di tipo business o comunque per compiti di pesante mobilità.

Non è chiaro quando e se LG ripristinerà un livello di prezzo più vicino a quello tradizionale, ma con ogni probabilità la scontistica attuale non è destinata a durare. Insomma: una coda lunga di Prime Day di cui potrà approfittarne chi arriva soltanto adesso su questa opportunità.