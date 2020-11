LG Gram, a questo prezzo è una grande occasione

Chi ha aspettato il Black Friday di Amazon per catturare la miglior occasione nel mondo laptop non può non notare lo sconto che LG ha previsto sulla propria gamma notebook LG Gram. Trattasi infatti di dispositivi di alto profilo che, in occasione di questi sconti pre-natalizi, vedono il prezzo cadere del 28% (modello da 17″) e del 25% (modello da 15,6″). Si tratta di tagli che determinano un risparmio netto fino a 500 euro, dunque vere opportunità per chi sta cercando un laptop di alta qualità a cui affidarsi per studio o lavoro.

LG Gram, occasione Black Friday

Il modello di maggior caratura, l’LG Gram 17Z90N, dispone di un display 17″ QHD 16:10 con definizione 2560:1600, 16GB di RAM, SSD con capacità da 512GB ed il tutto basato su Intel Core i7-1065G7. Specifiche di altissimo spessore, insomma, in uno chassis in lega di magnesio e NanoCarbon, con batteria da 80Wh per offrire fino a 17 ore di autonomia. Il prezzo in questo caso è pari a 1299,99 euro 1799 euro .

Il fratello minore è l’LG Gram 15Z90N con diagonale da 15,6 pollici Full HD IPS con definizione 1920×1080 basato su Intel Core i5-1035G7: dispone di 8GB di RAM DDR4 e porta in dote un SSD da 356GB. Anche in questo caso la batteria è da 80Wh per garantire un’autonomia fino a 18,5 ore. trattasi in questo caso di un dispositivo che fa un passo indietro in termini di specifiche, ma che fa al tempo stesso due passi indietro in termini di prezzo: è disponibile in queste ore per 899,99 euro 1199,99 euro .

Entrambi i modelli vantano certificazione militare MIL-STD 810 G, standard che premia la resistenza del dispositivo e ne garantisce la miglior durabilità nel tempo e sotto i colpi delle sollecitazioni esterne. In entrambi i casi, inoltre, l’acquisto può essere effettuato anche sfruttando il credito disponibile sulla Carta del Docente.