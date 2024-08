LG gram Pro 2in1: MEGA sconto di 300 euro su Amazon

Il LG gram Pro 2in1 rappresenta l’eccellenza nella categoria dei laptop convertibili, combinando potenza, portabilità e versatilità in un unico dispositivo. Oggi, grazie a uno sconto eccezionale del 14% su Amazon, è l’occasione perfetta per fare un investimento in un dispositivo che eleva la tua produttività e creatività, al prezzo speciale di soli 1.799,00 euro, anziché 2.099,00 euro.

LG gram Pro 2in1: impossibile non volerlo a questo prezzo

Questo notebook è dotato di un display touchscreen da 16″ con una straordinaria risoluzione 2.5K (2560×1600) e un color gamut DCI-P3 al 99%, offrendo immagini dai colori vividi e realistici. Che tu stia modificando foto, creando contenuti digitali o semplicemente guardando un film, il display IPS del LG gram Pro 2in1 ti avvolgerà in una qualità visiva senza compromessi. Il pennino integrato aggiunge un ulteriore livello di interazione, rendendo facile e intuitivo scrivere, disegnare o prendere appunti direttamente sullo schermo.

Sotto il cofano, troviamo il processore Intel Ultra 7 di ultima generazione, certificato Intel Evo, che garantisce prestazioni rapide e fluide per qualsiasi attività. La RAM da 16GB LPDDR5X e l’unità SSD da 512GB assicurano che questo notebook sia sempre pronto a gestire il multitasking con facilità, rendendolo ideale per chi lavora con app professionali o gestisce grandi quantità di dati.

Nonostante il suo ampio display e la potenza interna, il LG gram Pro 2in1 si distingue per la sua straordinaria leggerezza. Con un peso di soli 1399 grammi e uno chassis in lega di magnesio certificato MIL-STD-810H, offre una portabilità senza precedenti senza compromettere la resistenza. La batteria da 77Wh ti permette di lavorare per lunghe sessioni senza dover cercare una presa di corrente.

Lo sconto attuale su Amazon rende questo laptop un’opportunità irripetibile per chi cerca un dispositivo che coniughi versatilità, potenza e portabilità in un design elegante e funzionale. Non perdere ulteriore tempo e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 1.799,00 euro, prima che sia troppo tardi.