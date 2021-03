LG Gram, solo per poche ore tra gli sconti di primavera

Le offerte di primavera su Amazon mettono in vetrina il nuovo laptop LG Gram 15Z90N portandolo per alcune ore al miglior prezzo di sempre. Disponibile anche per acquisto con Carta del Docente, si tratta di un notebook di grande qualità complessiva, leggero e potente, da poter utilizzare in molti contesti come la situazione attuale richiede. Ha esordito in Italia a metà 2020 ed oggi è già disponibile per 1149 euro.

15,6 pollici di diagonale su display IPS FullHD (1920×1080), processore Intel Core i5-1035G7 (1.20GHz, Turbo fino a 3.70GHz, L3 Cache 6 MB, 15W), 8GB di RAM DDR4, il tutto supportato da SSD 256GB NVMe.

A tutto ciò si aggiunga la certificazione MIL-STD 810 G di robustezza ed una batteria al litio da 80Wh per 18,5 ore di autonomia. Il quadro è quello di un dispositivo eclettico, adattabile, duraturo. Un buon compagno di lavoro in casa, un affidabile alleato non appena sarà nuovamente possibile vivere appieno la mobilità.

Il prezzo è destinato a restare a questi livelli soltanto per poche ore, concedendo inoltre una alternativa valida per chi intende alzare ulteriormente l’asticella: il modello da 17 pollici con Intel Core i7, 16GB di RAM ed SSD da 512GB è disponibile per 1499 euro contro i 1799 euro di listino. Anche in questo caso, però, si tratta di offerta a tempo a disposizione soltanto – come sempre in questi casi – dei più rapidi ad approfittarne.