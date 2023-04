LG gram SuperSlim: ultrasottile con schermo OLED

Da alcuni giorni è possibile acquistare in Italia i nuovi LG gram con processori Intel Core di 13esima generazione. Il produttore coreano ha annunciato negli Stati Uniti il top di gamma LG gram SuperSlim con schermo OLED e spessore di circa 1,09 centimetri. Non è noto se verrà distribuito anche in Europa.

LG gram SuperSlim: specifiche e prezzo

Il nome della serie indica da sempre il peso ridotto dei notebook. Il nuovo LG gram SuperSlim è anche molto sottile (il MacBook Air ha uno spessore di 1,12 centimetri). Questo modello ha uno schermo OLED da 15,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), trattamento antiriflesso, gamma colore 100% DCI-P3 e certificazione VESA DisplayHDR True Black.

La dotazione hardware comprende il processore Intel Evo Core i7-1360P a 12 core con frequenza massima di 5 GHz, 16/32 GB di RAM LPDDR5 e SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB o 2 TB (due da 1 TB). La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. Sono inoltre presenti altoparlanti stereo, webcam full HD IR, tastiera retroilluminata, jack audio, tre porte USB Type-C (due con supporto Thunderbolt 4, una con USB4) e batteria da 60 Wh.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 11. I prezzi del gram SuperSlim sono 1.699,99 dollari (16 GB di RAM e SSD da 512 GB) e 1.999,99 dollari (32 GB di RAM e SSD da 2 TB). Possono essere già acquistati sul sito ufficiale. Gli utenti riceveranno in regalo il monitor gram +view Portable da 16 pollici. Al momento non ci sono informazioni sull’arrivo in Italia.