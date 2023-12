LG MyView: i nuovi monitor presentati al CES 2024

LG ha preannunciato una nuova linea di monitor intelligenti in via di presentazione in occasione del Consumer Electronic Show 2024 di Las Vegas. La nuova linea MyView prevede tre modelli che in comune hanno tutti una definizione 4K ed un sistema intelligente e versatile di controllo. Il mercato vedrà pertanto nel 2024 i nuovi 32SR85U, 32SR83U e 32SR70U nei colori bianco ottico, beige, rosa confetto e verde.

LG MyView

I tre modelli hanno in comune anzitutto la maggior parte delle specifiche tecniche:

diagonale da 31,5 pollici

risoluzione 4K UHD (3840×2160)

Pannello IPS

HDR 10

Refresh rate 60Hz/5ms

Le differenze sono principalmente a livello di potenza di ricarica a livello di USB Type-C e di disponibilità di una videocamera.

A contraddistinguere la nuova linea è però in primis l’adozione di WebOS, che trasforma di fatto il monitor in qualcosa di ulteriore:

Grazie al sistema operativo webOS 23, LG MyView semplifica il lavoro da remoto e l’intrattenimento, offrendo accesso a un vasto catalogo di popolari servizi di streaming, programmi di produttività come Microsoft 365 e Google Calendar e la compatibilità con AirPlay 2 e Miracast per il mirroring wireless dello schermo. Inoltre, Wi-Fi e Bluetooth integrati permettono di connettersi in maniera semplice con le periferiche compatibili.

Lo schermo può vivere di vita propria senza avere necessariamente un PC collegato, insomma: può trasformarsi realmente in smart monitor con estrema facilità, tramite una semplice connessione Wifi utile a portare i contenuti sul device all’occorrenza.

La presentazione ufficiale avverrà tra il 9 e il 12 gennaio, regalando così nuove immagini e nuovi dettagli su una linea di monitor che vogliono ambire ad una posizione più eclettica rispetto ai monitor tradizionali: LG ha tutto quanto serve per poter dar vita ad una linea MyView che oltre alla qualità vuol mettere in campo anche fantasia.