LG, nuove soluzioni XS4J per la Digital Signage

Si torna in strada, si torna in negozio, si torna in vetrina. E se questi mesi di isolamento hanno stimolato la creatività degli esercenti, per molti sarà anche il momento di portare in vetrina non soltanto prodotti, ma anche veri e propri contenuti, colori, richiami, autentiche “Call to Action” da mostrare ai passanti attraverso il Digital Signage per stimolare l’ingresso e catturare l’attenzione. I nuovi modelli di monitor LG XS4J “High Brightness” rispondono a questa esigenza, cercando nella luminosità e nitidezza dei colori quella leva in grado di catturare lo sguardo per portarlo verso l’interno del negozio attraverso animazioni, parole e grafica.

LG XS4J, luce per la Digital Signage

“Nati per essere notati, vantano una luminosità da 4000nit che consente una visibilità eccezionale e la possibilità di comunicare qualsiasi messaggio in modo unico e indimenticabile anche in vetrina, dove la luce diretta rende necessaria un’elevata luminosità“, spiega LG nella propria presentazione. E continua: “L’esposizione in vetrina di una soluzione di Digital Signage offre, infatti, anche dall’esterno, la possibilità di condividere materiali sempre aggiornati come promozioni, video emozionali o anteprime dei prodotti che possono essere trovati all’interno del punto vendita, attirando l’attenzione dei passanti e invogliandoli ad entrare. In questo momento, in cui gli ingressi sono limitati e controllati, poter usufruire di un display in grado di offrire già a chi lo osserva dall’esterno contenuti accattivanti e dinamici, in grado di stimolare e catturare l’attenzione, è sicuramente un elemento differenziante e di intrattenimento“.

Le performance del chip sono tali da consentire la riproduzione anche in assenza di player esterni, facilitando così il compito ed arricchendo le funzionalità accessibili grazie alla connettività.

Il punto di vendita fisico e lo shopping online non sono concorrenti. È dalla loro integrazione che nasce una customer experience ricca e accattivante per il cliente finale. Il digital signage contribuisce a questa integrazione offrendo nuovi modi di comunicare, attirare l’attenzione e intrattenere il cliente. Con la serie XS4J vogliamo proprio mettere a disposizione dei retailer una soluzione innovativa in grado di stupire il cliente finale con elevati livelli di luminosità, un’eccellente qualità delle immagini e colori nitidi da ogni angolazione. Luca Russo, Sales Head Information Display Italia di LG Electronics

I display presentano un pannello IPS con risoluzione Full HD che ottimizza colori e luminosità da ogni angolazione. L’obiettivo, infatti, è proprio la capacità di calamitare sguardi: ottenuto l’ingaggio, toccherà all’esercente catturare il cliente.