LG: nuovo modulo per fotocamera con zoom teleobiettivo ottico

LG ha da poco tolto i veli a un inedito e inatteso modulo per fotocamera con zoom ottimo in stile periscopio che può contare su un teleobiettivo capace di effettuare ingrandimenti da 4 a 9 volte. Si tratta di una soluzione destinata al mercato smartphone, la quale potrebbe permettere alle fotocamere di mantenere la piena qualità dell’immagine con l’intero range di zoom, riducendo al contempo il numero di moduli richiesti per la suddetta funzionalità.

LG: super modulo per fotocamera con teleobiettivo per ingrandimenti da 4 a 9 volte

Il modulo integra un attuatore zoom con componenti mobili, sulla falsariga di componenti che si trovano su un obiettivo zoom in una fotocamera mirrorless o DSLR. A detta dell’azienda produttrice stessa si tratta di una soluzione che è in grado di intervenire rapidamente e con precisione micrometrica, offrendo notevoli vantaggi in fatto di risparmio della batteria. C’è pure uno stabilizzatore per ridurre la sfocatura che potrebbe derivare dal movimento delle mani.

LG fa inoltre sapere di aver collaborato con Qualcomm per integrare la tecnologia nella piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 da poco presentata. Al riguardo, l’azienda ha dichiarato quanto segue.

Migliorerà la regolazione dell’immagine per l’ottica, che include messa a fuoco automatica, esposizione automatica, bilanciamento automatico del bianco, correzione dell’ombreggiatura dell’obiettivo e molto altro. Gli utenti saranno in grado di mettere a fuoco rapidamente. E le foto e i video avranno un una straordinaria qualità dell’immagine.

Il nuovo modulo verrà integrato negli smartphone che saranno annunciati dal 3 gennaio al CES 2023 che si terrà a Las Vegas. Potrebbe quindi trovare alloggio sulla serie OnePlus 11 e su device quali Xiaomi 13 e Motorola X40, oltre che su Oppo Find X. Considerando poi che LG è una delle aziende con cui collabora Apple, non è escluso che possa venire implementato pure sui futuri modelli di iPhone.