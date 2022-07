LG OLED 55": il cinema a un prezzo super con Prime Day 2022

Questo è il momento giusto per mettere nel carrello la fantastica Smart TV LG OLED 65″ 4K da 55 pollici a soli 737 euro, invece di 1.599 euro. Approfitta dello sconto del 54% grazie ad Amazon Prime Day 2022.

Un’ottima promozione per questa smart TV eccezionale. Porta il cinema a casa tua con tutta la tecnologia OLED che solo LG può darti. Godi immagini di altissima qualità.

Con i suoi 65 pollici sarai immerso in tutto ciò che vedi e la qualità 4K rende ancora più realistiche le immagini. I colori sono sempre perfetti e ogni cosa è curata nei minimi dettagli.

LG OLED 55″: il 4K a un prezzo da urlo con il Prime Day 2022

Preparati per lo switch off al nuovo digitale terrestre con una smart TV con i fiocchi. Sorprendi la tua famiglia o gli amici per una serata a tutto film, serie TV o sport. LG OLED 55″ è tua a soli 737 euro, invece di 1.599 euro.

Stupenda occasione per avere un apparecchio di ultima generazione che non solo garantisce una chiara visione di tutti i canali TV trasmessi con lo standard DVB-T2, ma anche contenuti smart aggiornati.

Accedi alla tue piattaforme preferite e goditi lo streaming come mai prima d’ora. Approfitta del Prime Day 2022. Acquisita LG OLED 55″ a soli 737 euro, invece di 1.599 euro.

Ricordati che questo prezzo è dedicato solo ai clienti Amazon Prime. Se ancora non ti sei abbonato attiva subito la prova gratuita di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.