LG OLED 55 pollici: la grande occasione

La tv di maggior qualità e con il maggior sconto relativo disponibile su Amazon è una LG OLED da 55 pollici. Un'offerta da appuntarsi, perché dura 13 giorni ancora (fino al 5 luglio) ed è il modello che consente in assoluto il maggior risparmio tra tutte quelle disponibili sul marketplace: 1199 euro in tutto, ben 500 euro in meno rispetto al prezzo originale.

LG OLED 55″, che offerta

Si tratta di un ottimo momento per l'acquisto di un televisore: come ogni anno, la fase pre-estiva mette a disposizione i modelli di nuova generazione (lanciati durante i primi mesi dell'anno) con forti sconti in attesa che nuovi modelli facciano capolino nel periodo natalizio successivo e ciò crea una vera e propria parentesi di opportunità ottimali per quanti si apprestano ad una estate di Europei e Olimpiadi tutti da godere. In questo caso il modello è un OLED Serie B1 2021 da 55 pollici, una smart tv con processore α7 gen4 4k con intelligenza artificiale per l'adattamento automatico di immagini e audio per avere sempre la miglior esperienza possibile su ogni contenuto.

Gaming, sport, qualità cinematografica ed un design ultrasottile che rende la tv un incredibile oggetto d'arredo per il proprio salotto. A disposizione ci sono anche modelli ancor più ampi, ma la scontistica applicata è minore e si sale immediatamente di prezzo. In questo caso, invece, il taglio del 29% è in assoluto la miglior occasione disponibile su Amazon per portarsi in casa qualcosa di unico, ad un prezzo mai visto prima: 1199 euro.