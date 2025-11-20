LG OLED evo AI G5: sconto Black Friday sulla TV 4K da 65 pollici

Non tutti i televisori sono uguali: basta uno sguardo al pannello di LG OLED evo AI G5 per capire di essere davanti a un top di gamma. Oggi il modello da 65 pollici della TV 4K (lanciata nel 2025) è in forte sconto su Amazon per la Settimana del Black Friday.

LG OLED evo AI G5 (65 pollici) in forte sconto

Il cuore pulsante è costituito dal processore ɑ11 Gen2 che si occupa di migliorare le immagini e non solo. In dotazione c’è poi il telecomando puntatore con AI per trovare contenuti con l’intelligenza artificiale e interagire con un chatbot. La piattaforma software è webOS con accesso a tutte le piattaforme di streaming e non solo, anche al cloud gaming per diventare una Xbox. A questo si aggiungono le quattro porte HDMI con framerate fino a 165 fps, le tecnologie VRR, GSYNC, FreeSync, Dolby Vision e Dolby Atmos. L’elenco dei punti di forza non finisce qui: scopri di più nella pagina dedicata.

Grazie al forte sconto di oggi puoi mettere in salotto la TV 4K da 65 pollici della serie LG OLED evo AI G5 al prezzo finale di 1.799 euro. Un televisore top di gamma a cui non manca davvero nulla: streaming, gaming, digitale terrestre, prestazioni di ultima generazione e colori sempre perfetti.

Le promozioni di Amazon per la Settimana del Black Friday si susseguiranno fino all’arrivo del Cyber Monday, previsto per l’1 dicembre. La partecipazione all’evento non richiede alcun tipo di sottoscrizione, quindi chiunque può approfittarne. Tutte le informazioni aggiuntive sono raccolte nell’area dedicata sull’e-commerce.