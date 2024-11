LG QNED 55" diventa la tua smart TV con soli 449€, occasione UNICA

A casa come al cinema con una smart TV che la qualità te la regala in tutti i sensi. Il fantastico LG QNED 55″ è un televisore di cui non fare a meno nel salotto se vuoi aprire applicazioni streaming e goderti qualunque contenuto al massimo del potenziale. Con tecnologie eccellenti custodite al suo interno, questo modello è un vero gioiellino. Puoi acquistarlo ad appena 449€ su Amazon approfittando del coupon da 149€ che rende il prezzo un affare. Cosa aspetti? Aggiungila al carrello e opta anche per il pagamento in 5 rate senza interessi.

LG QNED 55″, la smart TV che in casa è una libidine

La smart TV LG QNED 55” è un prodottino che non lascia niente al caso. A partire dal suo design che è ultra slim e moderno e passando per le tecnologie che integra al suo interno. In altre parole è un televisore di fascia media con un ottimo rapporto qualità prezzo, soprattutto ora che è in promozione.

Come ti suggerisce il nome stesso, questo dispositivo monta un pannello QNED dalla dimensione di 55 pollici. La risoluzione non può che essere 4K ultra HD e arricchita non solo dal Quantum dot per colori più brillanti e belli ma anche da un processore interamente dedicato.

Il sistema operativo, invece, è WebOS ma niente paura: ci sono tutte le applicazioni per lo streaming e anche di più attraverso uno store ben rifornito e che è in continuo aggiornamento. Per citartene alcune ti dico Netflix, Disney+, YouTube, Prime Video, DAZN, Now TV e così via.

Se hai bisogno di una mano per trovare i contenuti, tieni premuto il tasto sul telecomando e chiama l’attenzione di Amazon Alexa, integrata già nel sistema. Oppure usa lo stesso come una bacchetta magica perché è di quelli con puntatore!

A soli 449€ su Amazon, il LG QNED 55” è il televisore da acquistare al volo. Spunta immediatamente il coupon per risparmiare un sacco di soldi e avverare i tuoi desideri.

