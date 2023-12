LG Smart Home AI Agent: piccolo robot multimodale

LG mostrerà al CES 2024 di Las Vegas un piccolo robot con due ruote che può muoversi autonomamente nell’abitazione per svolgere diversi compiti. Lo Smart Home AI Agent può anche interagire con le persone attraverso conversazioni in linguaggio naturale. Il dispositivo combina robotica, intelligenza artificiale e tecnologie multimodali.

Robot IA per la smart home

Lo Smart Home AI Agent viene definito da LG un “all-around home manager and companion“. Il piccolo robot può interagire verbalmente con gli utenti ed esprimere emozioni attraverso i movimenti delle articolazioni delle gambe. Combinando riconoscimento vocale e delle immagini con l’elaborazione del linguaggio naturale può comprendere il contesto e le intenzioni.

Grazie alla piattaforma Qualcomm Robotics RB5, tutte le funzionalità IA vengono eseguite sul dispositivo. Smart Home AI Agent sfrutta fotocamera, altoparlanti e vari sensori per rilevare dati in tempo reale, come temperatura, umidità e qualità dell’aria. Può anche controllare i dispositivi IoT nell’abitazione, diventando quindi uno smart hub in movimento.

Il bipede robotico può pattugliare autonomamente l’abitazione quando non c’è nessuno, spostandosi da una stanza all’altra e inviando notifiche allo smartphone dell’utente se trova una finestra aperta o luci lasciate accese. Quando l’utente torna a casa, lo Smart Home AI Agent analizza la sua voce e le espressioni facciali, quindi seleziona la musica o altri contenuti in base al suo umore.

Assiste inoltre gli utenti nella loro vita quotidiana fornendo dettagli su trasporti, aggiornamenti meteo, orari personali o promemoria per assumere farmaci. Il robot può infine monitorare gli animali domestici inviando le immagini da remoto e avvisi se viene rilevata un’attività insolita nell’abitazione. LG non ha fornito dettagli su disponibilità e prezzo.