LG Tone Free FN50: l'igiene dei LED UV al minimo storico

Oggi ti riportiamo l’offerta davvero interessante su un paio di auricolari Bluetooth dall’ottima qualità sonora e da un’interessante funzionalità. Le LG Tone Free FN50, che integrano dei LED UV nella custodia di ricarica che toccano oggi il loro minimo storico a soli 57 euro su Amazon.

Auricolari Bluetooth LG Tone Free FN50: caratteristiche tecniche

Si tratta di auricolari in-ear dal design semplice, elegante e, soprattutto, compatto. L’auricolare è leggero e comodo da tenere all’orecchio. I cuscinetti ipoallergenici di diverse misure consentono di adattare gli auricolari a qualsiasi tipo di canale uditivo, con il massimo confort e stabilità. Non manca la certificazione IPX4 che garantisce la resistenza a schizzi e sudore, consentendo di utilizzare gli auricolari anche per l’attività sportiva. La vera particolarità però, come premesso, risiede nella custodia di ricarica. Questa integra dei piccoli LED UV in grado di rimuovere il 99,9% dei batteri durante la ricarica. In questo modo, ogni volta che gli auricolari verranno riposti saranno completamente sanificati così da poter continuare ad utilizzarli in totale sicurezza. La custodia di ricarica, inoltre, garantisce un’autonomia di ben 18 ore e non manca la funzione di ricarica rapida che in soli 5 minuti garantisce 60 minuti di riproduzione.

Naturalmente LG non ha trascurato la componente audio, affidando la progettazione dei driver a Meridian. Questi offrono un audio nitido e spaziale, con bassi potenti accompagnati da medi e alti cristallini, per una qualità generale di altissimo livello. Non manca un’applicazione dedicata, però, con un equalizzatore manuale completo. Questo consente di gestire a proprio piacimento il timbro delle cuffie, così da adattarle a qualsiasi genere musicale per una flessibilità senza compromessi. Da qui potrai addirittura salvare i profili in modo da switchare rapidamente dall’uno all’altro senza la necessità di riconfigurare il sound. In sostanza, una coppia di auricolari a dir poco completi adatti a qualsiasi ascoltatore, con il vantaggio di un’igiene totale.

Grazie ad uno sconto del 19%, per la variante nera, le LG Tone Free FN50 sono disponibili su Amazon a soli 56,75 euro, prezzo più basso mai registrato fino ad ora.