LG TONE Free FN7: cuffie TWS a metà prezzo (-56%) | Offerte Amazon

Le LG TONE Free FN7 si trovano in offerta su Amazon a 79€, lo sconto del 56% corrisponde a ben 100 euro di risparmio rispetto al prezzo solito.

Queste cuffie true wireless di LG sono tra i modelli di punta della serie TONE Free, dotate di ANC, custodia igienizzante e audio Meridian. Disponibili in colorazione nera o bianca, le FN7 adottano il formato in-ear, con gommini intercambiabili e un design allungato, lungo lo stelo è presente una superficie sensibile al tocco, utile per comandare la riproduzione multimediale e rispondere o declinare le telefonate.

La riduzione del rumore ANC consente di isolarsi dall'ambiente circostante, una caratteristica molto utile durante viaggi in treno o aereo, per eliminare il frastuono esterno e lavorare in completo silenzio o ascoltando della musica.

La custodia di ricarica è dotata di un sistema di raggi UV in grado di eliminare il 99% dei batteri raccolti dalle cuffie, non manca la ricarica rapida e il produttore dichiara fino a 21 ore di autonomia con una sola carica della custodia.

Oggi le LG TONE Free FN7 sono disponibili in offerta su Amazon a 79€, uno sconto che porta le cuffie a meno della metà del prezzo di listino, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.