LG, TV 4K 43 pollici con Alexa e Google: SUPER PREZZO

Con le sue cornici sottili Silky White a circondare il pannello 4K da 43 pollici di ultima generazione, LG 43UP76906LE è il televisore adatto per trasformare il proprio ambiente domestico in una sala cinema in cui godersi film, serie TV e show senza compromessi. Oggi si trova a prezzo fortemente scontato su Amazon, con disponibilità immediata e spedizione gratuita.

LG 43UP76906LE, l'occasione è su Amazon

Pronto per il nuovo digitale terrestre, si basa sulla piattaforma webOS con supporto a tutte le piattaforme di streaming più conosciute (Netflix, Disney+, Apple TV, Prime Video, DAZN e così via). A gestire ogni operazione un potente processore quad core con sistema di intelligenza artificiale integrato. Per tutti gli altri dettagli su caratteristiche e funzionalità è possibile far riferimento alla descrizione del prodotto.

C'è anche il telecomando puntatore per interagire in modo rapido con app e contenuti, senza dimenticare il microfono per impartire comandi vocali ad Alexa e Assistente Google. In questo momento hai la possibilità di mettere in salotto LG 43UP76906LE al prezzo finale di soli 399,99 euro, approfittando del forte sconto Amazon sul listino.