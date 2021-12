LG UltraGear 17G90Q: gaming laptop da 17 pollici

LG ha annunciato il primo gaming laptop della serie premium UltraGear. Il modello 17G90Q, che ha già ricevuto il premio CES 2022 Innovation Award, combina le prestazioni elevate con un design molto elegante. Il produttore coreano ha ovviamente scelto i migliori componenti hardware di Intel e NVIDIA per offrire un'esperienza di gioco senza compromessi.

LG UltraGear 17G90Q: specifiche complete

Il nuovo LG UltrGear 17G90Q possiede un telaio in alluminio che garantisce resistenza e leggerezza (solo 2,64 Kg), nonostante l'ampio schermo da 17,3 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e refresh rate di 300 Hz. Il notebook è anche abbastanza sottile (21,4 millimetri).

Essendo un gaming laptop, LG ha integrato i processori Intel Core di undicesima generazione (Tiger Lake-H) e la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q. La dotazione hardware comprende inoltre 16/32 GB di RAM DDR4 e SSD PCIe NVMe M.2 fino a 1 TB.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E e Gigabit Ethernet (porta RJ-45). Sono inoltre presenti quattro altoparlanti da 2 Watt con supporto DTS:X Ultra, webcam full HD ad infrarossi, lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione), slot microSD, uscita HDMI, jack audio da 3,5 millimetri e quattro porte USB, una delle quali è 4.0 Type-C (Thunderbolt 4). La tastiera è dotata di retroilluminazione con LED RGB.

LG non ha indicato il sistema operativo, ma quasi certamente sarà Windows 11. Il software UltraGear Studio permette di modificare le opzioni relative ai giochi e tenere traccia in tempo reale di numerosi dati sulle prestazioni, tra cui frequenza di CPU, GPU e memoria. Il notebook sarà disponibile inizialmente negli Stati Uniti e in Corea del Sud, ma arriverà anche in Europa (e quindi in Italia). Il prezzo dovrebbe essere annunciato al CES 2022 di Las Vegas.