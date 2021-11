LG UltraGear 27GN800: il top dei 27 pollici 2K scontato di 130 euro

Tra le offerte di questo Cyber Monday di Amazon, spunta un ottimo monitor gaming caratterizzato ad una versatilità eccezionale. Stiamo parlando dell’LG UltraGear 27GN800, uno schermo ad elevate prestazioni, ma capace di adattarsi a qualsiasi utilizzo, al minimo storico a soli 260 euro su Amazon. Si tratta di uno sconto di oltre 100 euro disponibile ancora per poche ore quindi ti consigliamo di affrettarti. Inoltre, potrai pagare con Carta del Docente che coprirà l’intero importo.

Monitor gaming LG UltraGear 27GN800: caratteristiche tecniche

Il monitor offre un pannello da 27 pollici con risoluzione di 2560x1440p QHD (2K) che sfrutta la tecnologia esclusiva Nano IPS di LG. Si tratta di una tecnologia in grado di unire le prestazioni tipiche dei pannelli TN, ad una qualità dell’immagine e una fedeltà cromatica che caratterizza le soluzioni IPS. Il refresh rate raggiunge i 144Hz abbinato ad un tempo di risposta di solo 1ms GtG. Naturalmente ad accompagnare la frequenza di aggiornamento ci sono il FreeSync di AMD e la certificazione G-Sync Compatible di Nvidia. Queste tecnologie consentono di sincronizzare verticalmente i fotogrammi eliminando i fastidiosi problemi di tearing e stuttering frequenti nei videogiochi, soprattutto quelli più frenetici. Non manca il Black Stabilizer che garantisce una visibilità perfetta anche nelle zone più scure, ed il Crosshair per la massima precisione negli sparatutto.

Il design è quello che caratterizza ormai tutti i prodotti della gamma UltraGear: futuristico con una colorazione rossa e nera. Nonostante però richiami sicuramente l’ambiente gaming, come premesso in apertura, lo schermo si adatta a qualsiasi uso. Non mancano, infatti, le tecnologie Flicker Free e Low Blue Light. La prima impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione, mentre la seconda riduce drasticamente la luce blu emessa. In questo modo il monitor riesce a proteggere gli occhi dall’affaticamento e dall’arrossamento inevitabile dopo lunghe sessioni di utilizzo, consentendo un impiego anche professionale dello schermo. La connettività è piuttosto essenziale, ma offre tutto ciò che serve per sfruttarne al massimo le potenzialità: ingresso HDMI 2.0, DisplayPort, porta USB 3.0 ed un jack da 3,5mm per cuffie o altoparlanti.

Grazie ad uno sconto del 33%, puoi acquistare l’LG UltraGear 27GN800 a soli 259,99 euro su Amazon per un risparmio di ben 130 euro sul prezzo di listino, pagabili anche con Carta del Docente.