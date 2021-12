LG UltraGear da 34", il primo grande WOW di Natale

Non appena si sono aperte le offerte Amazon di Natale (la vetrina che accompagnerà il marketplace da qui a fine mese) ecco spuntare immediatamente una prima grande occasione in grado di abbassare di 199 euro il prezzo di un dispositivo di alta fascia. Si tratta del monitor LG UltraGear, un vero concentrato di qualità strutturato su specifiche di alto profilo per restituire un'esperienza video del tutto superiore.

LG 24GN850 Ultragear

Non si tratta soltanto di qualità in termini di definizione, ma di un concept elevato sotto ogni punto di vista e tale da giustificare un prezzo di partenza da 999 euro. Si scende però oggi a 799,99 euro, mettendo questo display a disposizione per chi vuole mettere sotto l'albero un pezzo veramente pregiato.

Dietro la sigla LG 24GN850 si cela un monitor UltraWide da 34 pollici QuadHD curvo, con ratio 21:10 e definizione 3440×1440. Tra le specifiche si elencano HDR 400, colore calibrato e tempo di risposta da 1ms, aspetti che rendono questo strumento ideale tanto nel lavoro quanto nel gaming, per emozioni e produttività ben al di sopra degli standard tradizionali. La curvatura è un aspetto fondamentale a questi livelli di qualità poiché evita che la dimensione del display possa iniziare a diventare un limite: proprio la curvatura è lo stratagemma per avvicinare le parti periferiche e rendere ottimale la visione sempre e comunque.

Altezza e inclinazioni sono regolabili e il design è al tempo stesso accattivante e aggressivo: fin dal primo impatto trasmette qualità e adrenalina, che esplodono nel momento stesso in cui lo accendi e gli dai vita con i tuoi contenuti. Oggi il prezzo è 200 euro più basso: occasione unica per dare una svolta completa al tuo modo di stare al PC.