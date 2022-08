LG UltraGear da 34", prezzo SUPER: occasione UltraWide

Grazie agli sconti Amazon di settembre (già iniziati in queste ore) sono molti i monitor a campeggiare sulla vetrina delle opportunità. Uno in modo particolare, però, merita speciale attenzione: tanto dal punto di vista delle specifiche, quanto in merito all’incredibile sconto di queste ore, ad emergere è l’LG34GN850, un UltraWide da 34 pollici che può fare la gioia tanto dei gamer, quanto dei professionisti.

Ecco subito il prezzo di questo LG UltraGear, perché da qui bisogna partire: 599,99 euro invece degli originali 999 euro. -40% e cifra al di sotto anche delle migliori occasioni degli ultimi mesi. Un taglio che diventa occasione per chiunque stia cercando un monitor da scegliere con le giuste esigenze, cercando il miglior compromesso qualità/prezzo senza perdere mai di vista quegli elementi che possono garantire un’esperienza chiaramente superiore.

UltraWide significa sviluppo orizzontale, possibilità di utilizzare più finestre affiancate, visione periferica attivata, operatività multitasking. Immagini ottimali per una visione perfetta, ma anche dimensioni e proporzioni tali da poter consentire una sostanziale accelerazione nelle procedure di lavoro. La qualità sta tutta nella definizione 3440×1440 con HDR 400 e sviluppo curvo, caratteristiche che rendono questo display un fattore evolutivo evidente.

Un display di questo tipo cambia il modo di lavorare e di giocare con un investimento una tantum destinato a restituire vantaggi per molti anni: lo sconto odierno è la scusa buona per fare un salta carpiato in una dimensione nuova, UltraWide e UltraGear.

