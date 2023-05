LG UltraGear Gaming Monitor SCENDE a soli 160€ su Amazon

Voglia di intrattenimento di qualità? Allora approfitta di questa incredibile e spassosa offerta di Amazon. Oggi acquisti l’ottimo LG UltraGear Gaming Monitor a soli 160,50 euro, invece di 219 euro. Un prezzo decisamente interessante, impreziosito non solo da uno sconto del 27%, ma anche dalla qualità del prodotto stesso. Il display da 24 pollici garantisce un tempo di risposta da 1ms.

La risoluzione massima a 19220×1080 con tecnologia Full HD offre immagini perfette e dettagli formidabili con refresh rate a 144Hz. Questo monitor da gaming è stato pensato per chi ama giocare e non vuole perdere per colpa della tecnologia. Anche se per tutti, offre funzionalità spettacolari per rendere più efficienti le sessioni di gioco RTS e FPS. Infatti, puoi personalizzare la modalità di gioco tra Gamer, FPS Mode e RTS Mode.

LG UltraGear Gaming Monitor: esperienza di gioco personalizzata

LG UltraGear Gaming Monitor offre quindi un’esperienza di gioco personalizzata in base all’utente. In base al videogioco scelto puoi modificare la modalità per goderti ogni singolo attimo. Con Dynamic Action Sync vivi combattimenti in tempo reale minimizzando il ritardo nelle immagini per rendere più efficienti le sessioni di gioco RTS e FPS. Con Black Stabilizer individui il nemico anche nelle scene più scure. Con Crosshair miri e spari alla velocità della luce.

Mettilo nel carrello a soli 160,50 euro, anziché 219 euro. Questa offerta è un’esclusiva per tutti i clienti Prime. Quindi iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.