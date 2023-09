LG Ultragear: monitor da gaming 24" in SUPER SCONTO Amazon (-37%)

Amazon sta offrendo uno sconto incredibile del 37% sul monitor LG UltraGear da 24 pollici, portando il prezzo a soli 149,99 euro. Questo monitor è il sogno di ogni gamer e oggi ti diremo tutto ciò che c’è da sapere su di esso.

LG Ultragear: il monitor da gaming da 24 pollici che cercavi

Il monitor LG UltraGear è stato progettato appositamente per i gamer più esigenti. Con un display da 24 pollici in formato 16:9 e una risoluzione Full HD di 1920×1080, ti offrirà immagini nitide e dettagliate. La tecnologia Flicker Safe e l’Anti Glare ti garantiranno un’esperienza di gioco priva di sfarfallamenti e fastidi visivi.

Con un tempo di risposta di soli 1 millisecondo (GtG) e il supporto per AMD FreeSync Premium a 144Hz, non dovrai più preoccuparti di sfocature o tearing delle immagini. Il Black Stabilizer e il Dynamic Action Sync (DAS) migliorano ulteriormente la tua esperienza di gioco, rendendo le scene scure più chiare e riducendo al minimo il ritardo di input.

Il pannello IPS del monitor garantisce una visione ottimale da qualsiasi angolazione, con una gamma di colori impressionante di 16.7 milioni e una copertura sRGB del 99%. Questo significa che i tuoi giochi appariranno vividi e realistici, indipendentemente da dove ti trovi di fronte allo schermo. Inoltre, la calibrazione dei colori e la certificazione HDR 10 (High Dynamic Range) offrono un’esperienza visiva eccezionale.

Ma il monitor LG UltraGear non è solo per il gaming. Le funzioni di schermo multitasking, Screen Split e Reader Mode (Low Blue-Light) lo rendono ideale anche per il lavoro e il multitasking. Puoi dividere lo schermo in diverse finestre per svolgere più compiti contemporaneamente o attivare la modalità lettura per ridurre l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di lavoro.

Il monitor è dotato di una serie di opzioni di connettività, tra cui 2 porte HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1 porta Display Port 1.4 e un’uscita audio (Jack). È inoltre dotato di un attacco VESA 100×100, che ti consente di montarlo su un braccio regolabile per una maggiore flessibilità. Le dimensioni con il supporto sono di 540.8×551.1×291.2 mm (in posizione verticale).

Il monitor LG UltraGear è un’opzione eccezionale per i gamer e coloro che cercano un monitor versatile per il lavoro e l’intrattenimento. Con uno sconto del 37% su Amazon, ora è il momento perfetto per aggiornare la tua configurazione di gioco o ufficio. Non lasciarti scappare questa occasione per acquistare il monitor LG UltraGear da 24 pollici a soli 149,99 euro.

