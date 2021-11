LG UltraGear: Monitor da Gaming in forte sconto al Black Friday (-43%)

I monitor da gaming LG UltraGear sono tra i più apprezzati sul mercato, grazie ad un pannello IPS che coniuga ottime prestazioni e un'elevata qualità d'immagine. Oggi è possibile acquistare 3 modelli in forte sconto su Amazon, con un risparmio fino a 43% rispetto ai prezzi soliti.

I modelli in offerta oggi sono tutti dotati di un pannello di ottima qualità, una soluzione ideale per chi cerca le massime prestazioni ma non intende rinunciare ad immagini ben contrastate e ad un'elevata gamma dinamica.

LG 32GP850 UltraGear

Sconto incredibile per la versione da 32 pollici del GP850, uno dei monitor da gaming più interessanti sul mercato. Lo sconto è pari al 43% e porta il prodotto al prezzo più basso di sempre su Amazon. Con un pannello NanoIPS in risoluzione QHD 2560×1440, questo LG offre un'eccellente qualità d'immagine e le massime prestazioni per i videogiocatori più esigenti, grazie anche al tempo di risposta di 1ms, al refresh rate da 180Hz e alla compatibilità con le tecnologie G-Sync e FreeSync Premium.

LG 27GN800 UltraGear

Anche la serie GN800 è molto apprezzata dai videogiocatori, si tratta di uno dei modelli più acquistati degli utlimi 2 anni e rappresenta il perfetto compromesso tra prezzo e prestazioni. A 259,99€ questo LG UltraGear raggiunge il minimo storico su Amazon, vanta un pannello 27″ QuadHD IPS con 1ms di tempo di risposta, 144Hz e compatibilità con G-Sync e FreeSync Premium.

LG 24GN53A UltraGear

Ottimo sconto anche per il modello entry level della gamma LG UltraGear, questa versione monta un pannello LED da 24 pollici in risoluzione FullHD 1080p, con 1ms di latenza, 144HZ e AMD FreeSync. Si tratta di monitor da gaming ben più modesto rispetto ai fratelli maggiori, ma a poco più di 150 euro è difficile trovare di meglio.