LG UltraGear ti avvolge con schermo curvo 27" QHD, meno di 140€

LG UltraGear è il monitor che rende il gaming ancora più immersivo. Un vero e proprio gioiello da mettere nella tua postazione gaming per non rinunciare a prestazioni da pro gamer. Infatti hai un pannello in risoluzione avanzata e con refresh rate elevato per goderti ogni spostamento come se lo avessi davanti nella vita reale. Approfitta del Black Fruday 2025 su Amazon per acquistarlo scontato del 39%. Lo compri a soli 139,99 euro invece che a 229,99 euro concludendo il tuo affare personale.

Il monitor da gaming LG UltraGear è un successo. Ha un design moderno con bordi sottilissimi e un piede che lo mantiene stabilissimo ma occupa poco spazio sulla tua scrivania. Puoi inclinarlo sia sul piano orizzontale che verticale per adattarlo alle tue esigenze. Ovviamente anche la connettività non lascia a desiderare grazie al pannello posteriore che ospita tante porte. HDMI 2,0, Display Port 1.4 ed entrata AUX se vuoi collegare casse, soundbar o quel che vuoi.

Tutta la magia è scatenata dal panello da 27 pollici curvo. La risoluzione è QHD ossia 2560×1440 per far risaltare anche il più piccolo e minuzioso dettaglio. Conta che è stato studiato appositamente per offrire prestazioni elevate e infatti il refresh rate è fissato a 180Hz con tempi di risposta da solo 1ms. Non mancano all’appello caratteristiche aggiuntive come:

AMD Freesync Premium;

AMD ADAPTIVESYNC;

HDR 10;

Flicker Safe;

Black Stabilizer;

Dynamic Action Sync;

Crosshair;

contatore di FPS.

Mettilo subito nel carrello a soli 139,99 euro su Amazon. Compra il tuo Monitor da gaming LG UltraGear da 27″ con pannello curvo QHD grazie allo sconto del 39% disponibile in pagina.