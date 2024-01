Libera i tuoi dispositivi con IceDrive: fino a 10 TB, da soli 59 euro

Stanco di dover fare spazio nel tuo dispositivo per fare posto a nuovi file? IceDrive ha la soluzione: iscriviti ora e ottieni 10 GB di spazio cloud completamente gratis. Oppure scegli il piano in offerta che meglio si adatta alle tue esigenze e libera definitivamente il tuo spazio di archiviazione.

Piani disponibili e funzionalità IceDrive

IceDrive offre una vasta gamma di piani, garantendo la massima flessibilità per ogni esigenza. PRO I, al costo di 59 euro all’anno, offre 1 TB di spazio di archiviazione cloud, mentre PRO III a 120 euro annuo ben 3 TB di spazio. Infine c’è PRO X a 299 euro all’anno, che mette a disposizione 10 TB di cloud storage.

Con IceDrive, la sicurezza dei tuoi dati è al primo posto. Tutti i piani includono crittografia lato client, garantendo un livello di sicurezza impareggiabile. I tuoi dati sono al sicuro e accessibili solo da te.

Niente più preoccupazioni per lo spazio di archiviazione. IceDrive offre quantità importanti di spazio per garantire che tu non debba mai eliminare nulla. Inoltre, con un’ampia banda disponibile, l’accesso al servizio non verrà mai interrotto, indipendentemente da quante volte utilizzi il tuo spazio di archiviazione cloud.

Altri vantaggi includono la protezione password per controllare sempre l’accesso ai tuoi file e il timeout di condivisione, con cui potrai assicurarti che i tuoi dati siano condividi soltanto per un periodo di tempo prestabilito. Inoltre, potrai accedere a tonnellate di funzionalità scaricando le applicazioni per dispositivi mobili.

Se preferisci optare per il piano a zero costi, otterrai 10 GB di spazio cloud, 50 GB di banda mensile e nessuna crittografia lato client. Per darti ulteriore tranquillità, IceDrive offre garanzia di rimborso completo entro 14 giorni. IceDrive è la scelta intelligente per chi vuole archiviare grandi quantità di dati e risparmiare: i prezzi, in offerta, partono da soli 59 euro all’anno.

