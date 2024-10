Libera lo spazio su iPhone e non solo: chiavetta USB da 512GB geniale

Invece di pagare abbonamenti per il cloud sul tuo iPhone o smartphone Android, pensa in grande e libera lo spazio senza rinunciare a una singola foto o video. Tutto possibile con questa chiavetta USB 4in1 che ha diversi connettori e 512GB di spazio per un utilizzo senza freni. Comoda e pratica, la usi su qualunque dispositivo tu voglia. Puoi acquistarla a soli 42,28€ su Amazon con uno sconto del 23%. Costosa? Se fai un calcolo risparmi rispetto a un abbonamento di storage online.

Chiavetta USB 512GB, soluzione 4in1: perché acquistarla?

Alla vista sembra una più semplice chiavetta USB e invece è un jolly da tenere in tasca. Grazie al suo design compatto occupa zero spazio ma torna estremamente utile perché puoi usarla su qualunque, nel vero senso della parola, dispositivo. Con i diversi connettori che ha (USB 3.0, USB C, Lightning e MicroUSB) non ha limiti di compatibilità.

La colleghi direttamente allo smartphone, ad esempio, se vuoi liberare la memoria e tenere conservate foto e video in un posto sicuro. Oppure effettui trasferimenti di file da una parte all’altra e così via.

Hai a disposizione 512GB di spazio che non sono affatto pochi. Il passaggio di documenti e file multimediali avviene in velocità elevata con minima perdita di dati per assicurarti tranquillità e sicurezza. Sotto quest’ultimo punto di vista, il dispositivo integra una protezione privacy esclusivamente creata per i dispositivi iOS per preservare l’incolumità di password e documenti protetti.

Anche il design in sé e per sé è una certezza grazie alla lega di zinco utilizzata che ne assicura robustezza e resistenza.

A soli 42,28€ su Amazon, la chiavetta USB 4in1 da 512GB è un prodotto da non lasciarsi scappare. Collegati e aggiungila al carrello per approfittare dello sconto del 23% con un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime.