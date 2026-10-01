Liberati dagli abbonamenti con pCloud lo storage online a vita

Ciò che pesa sulle nostre finanze a fine mese spesso sono i tantissimi abbonamenti. Finalmente puoi liberarti da questa schiavitù grazie a pCloud, lo storage online a vita che paghi una sola volta per sempre. Scegli uno dei tre piani disponibili, in base alle tue esigenze. Quello che cambia tra un piano e l’altro è lo spazio di archiviazione disponibile. Infatti, funzionalità e livelli di sicurezza sono uguali per tutti.

Partiamo dalle due novità da poco integrate nei piani. Con Foto di pCloud trasformi il modo in cui organizzi, visualizzi e modifichi i tuoi ricordi. Potrai aprire foto e video all’istante, esplorarli tramite una visualizzazione cronologica o su mappa. E con l’opzione AI puoi sfogliare e raggruppare le tue foto in modo intelligente, lasciando che sia l’app a gestire tutto.

Con Documentazione di pCloud puoi creare, modificare e collaborare in tempo reale sui file. Grazie ai sei editor integrati nel cloud, puoi lavorare su documenti, fogli di calcolo, presentazioni, PDF, file di testo e file Markdown, direttamente dal browser o dall’app mobile pCloud, il tuo storage a vita che paghi una volta per sempre.

Questo servizio integra anche un sistema di sicurezza che protegge i tuoi dati in ogni momento grazie alle rigide leggi svizzere sulla privacy e all’archiviazione in data center certificati e sicuri. Attraverso un canale TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit hai una sicurezza di livello militare per i tuoi file.

Scegli il piano pCloud a vita che fa per te

pCloud offre tre piani a vita che cambiano solo in base alla quantità di spazio di archiviazione e di traffico totale del collegamento condiviso. Scegli quello che fa per te e lo paghi una sola volta per sempre. Cosa stai aspettando? Liberati dagli abbonamenti! Potrai iniziare finalmente a respirare.

Premium 500 GB a soli 219 euro Foto di pCloud NUOVO Documentazione di pCloud NUOVO 500 GB di spazio di archiviazione 1000 GB di traffico totale del collegamento condiviso

a soli 219 euro

Premium Plus 2 TB a soli 499 euro Foto di pCloud NUOVO Documentazione di pCloud NUOVO 2 TB di spazio di archiviazione Traffico totale del collegamento condiviso: 4 TB

a soli 499 euro

Ultra 10 TB a soli 1499 euro Foto di pCloud NUOVO Documentazione di pCloud NUOVO 10 TB di spazio di archiviazione 20 TB di traffico totale del collegamento condiviso

a soli 1499 euro